البطولة الافريقية للرقبي السباعي للسيدات المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 - المنتخب التونسي ينهزم في لقائه الاول امام نظيره الاوغندي 5-12

انهزم المنتخب التونسي للسيدات للرقبي السباعي امام نظيره الاوغندي بنتيجة 5-12 اليوم السبت في مباراته الافتتاحية ضمن منافسات المجموعة الاولى للبطولة الافريقية للامم الترشيحية الى دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 التي تتواصل فعالياتها بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير على امتداد يومي السبت والاحد.



وسيواصل المنتخب التونسي اليوم السبت خوض بقية مبارياته لحساب الدور الاول من خلال ملاقاة منتخب زيمبابوي على الساعة 11 و44 دقيقة ثم منتخب جنوب افريقيا على الساعة 16 و02 دقيقة.

وفي اطار المجموعة الاولى ايضا، فاز منتخب جنوب افريقيا على منتخب زيمبابوي بنتيجة 26-4.



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يذكر انه تم توزيع المنتخبات المشاركة في هذه البطولة القارية خلال الدور الاول على مجموعتين ضمت الاولى تونس واوغندا وجنوب افريقيا وزيمبابوي في حين تالفت الثانية من زمبيا وكينيا وغانا ومدغشقر.



ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي على ان يكون الترشح الى الاولمبياد الباريسي من نصيب المنتخب الذي سيتوج باللقب. ويخوض وصيف البطل وصاحب المركز الثالث دورة الملحق العالمي المقررة خلال السنة القادمة.



