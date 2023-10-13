تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يدعو اعوان واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة الى الاضراب عن العمل يومي 24 و 25 اكتوبر الجاري







تطاوين، 13 اكتوبر (وات/مكتب تطاوين) - دعا الاتحاد الجهوي للشغل بولاية تطاوين منظوريه في شركة البيئة والغراسات والبستنة الى الاضراب عن العمل يومي 24 و 25 اكتوبر الجاري، وذلك على اثر اجماع المكتب التنفيذي للمكتب الجهوي، اليوم الجمعة، بصفة استثنائية للنظر فيما الت اليه الاوضاع بالشركة واعتبارا لسياسة "المماطلة المعتمدة" في صرف الاجور في اجالها و"عدم تطبيق الاتفاقيات السابقة"، وفق ما ورد في دعوة التنبيه بالاضراب.



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وتتعلق المطالب، وفق ما جاء في هذه البرقية التي تحصل صحفي "وات" على نسخة منها بتصنيف الشركة طبقا لمحضر اتفاق 5 نوفمبر 2020، وتفعيل الزيادات العامة في الاجور بعنوان سنوات 2023-2024-2025، وتحيين شبكة الاجور على قاعدة الاجر الادنى المضمون، وصرف المفعول الرجعي لتعديل زيادتي 2015-2016، وصرف الاجور في اجالها.



يذكر ان اعضاء النقابات الاساسية للشركة ينفذون منذ غرة اوت الماضي اعتصاما، كان في البداية امام المقر الاجماعي للشركة، ثم تحول بداية من الشهر الماضي الى امام مقر الولاية، فضلا عن عديد الوقفات الاحتجاجية التي نفذها العمال امام الولاية.