الصليب الأحمر: الوقود في غزة قد ينفد خلال ساعات قليلة

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، إن قطاع غزة المحاصر لا يزال لديه بعض الوقود لتشغيل مولدات بما يشمل تلك الموجودة في المستشفيات، لكنه قد ينفد خلال ساعات قليلة.



وقال مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط، فابريزيو كاربوني، للصحفيين: "ما نفهمه أنه لا يزال هناك وقود لكن على الأرجح لبضع ساعات لتعمل به المولدات بما في ذلك تلك الموجودة بالمستشفيات".





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وأضاف أن من الضروري السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية الموجودة داخل القطاع بالفعل بأمان، مشيرا إلى أن الإمدادات المتناقصة بشدة داخل القطاع لا يمكنها تلبية احتياجات المدنيين لفترة طويلة.





وتابع قائلا: "هناك إمدادات في غزة، وقود وكلور ومساعدات طبية. لدينا بعض مخزونات المساعدات ونرغب في توزيعها".



وأوضح: "بالإمدادات التي لدينا داخل قطاع غزة، لن نتمكن من دعم المدنيين لفترة طويلة. لذلك نحتاج لأن نتمكن من جلب إمدادات إلى غزة".



وكان رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم قال، الأربعاء لإذاعة صوت فلسطين، إن ما تبقى من وقود في شركة كهرباء غزة يكفي لما بين 10 و12 ساعة فقط على الأكثر.



وقطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن القطاع، الإثنين، في إطار ما وصفته بأنه حصار مطبق، ردا على هجوم مباغت وواسع شنته حركة حماس.





أحدث تطورات هجمات غزة



بدأ التصعيد بإطلاق حركة حماس، صباح السبت، عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

أعلن بعدها الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة.

ردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.

ما تزال المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة لليوم السادس على التوالي.

فلسطين: حصيلة القتلى في غزة ارتفعت إلى 1354 شخص، الخميس، وإصابة أكثر من 6049.

إسرائيل: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ صباح السبت إلى أكثر من 1300 قتيل، فضلا عن أكثر من 3300 مصاب.

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة.