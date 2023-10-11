تطورات الوضع في فلسطين وكيفية ايصال المساعادات اليها محور مكالمتين هاتفيتين بين وزير الخارجية ونظيره المصري

تحادث نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في مناسبتين يومي 9 و 10 أكتوبر الجاري، مع نظيره المصري سامح شكري، حيث تدارسا آخر التطورات في الأراضي المحتلة والعدوان الغاشم لقوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني الأعزل.



كما تطرقا، إلى كيفية ايصال المساعدات التونسية التي أذن بها رئيس الجمهورية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.





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يشار الى أن رئيس الدولة، كان بحث لدى إشرافه الاثنين الفارط بقصر قرطاج، على جلسة عمل حضرها رئيس الحكومة أحمد الحشاني وعدد من اعضاء الحكومة، سبل دعم الشعب الفلسطيني على المستويين الدبلوماسي والصحي، لا سيّما من خلال توفير ما يحتاجه من أدوية وأدوات جراحة والتبرع بالدم ومولدات كهربائية ميدانية خاصة.



كما تطرق الاجتماع، إلى إمكانية نقل عدد من الجرحى الفلسطينيين إلى تونس، وتوجيه إطارات تونسية طبية وشبه طبية مختصة إلى فلسطين.