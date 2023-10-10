السفيرة الجديدة لمملكة السويد لدى تونس تسلم وزير الخارجية أوراق اعتمادها

سلمت سيسيليا راستن آشر أثناء لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، أوراق اعتمادها سفيرة جديدة لمملكة السويد لدى تونس.



ومثّل اللقاء، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، مناسبة للتنويه بعلاقات الصداقة المتينة وآفاق التعاون الثنائي المثمر بين البلدين في جميع المجالات.



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