بنزرت: وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني للتنديد بالعدوان الصهيوني الغاشم على غزّة

شهدت ولاية بنزرت، اليوم الثلاثاء، وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ندّد المشاركون فيها بما تتعرض له الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة من عدوان صهيوني غاشم ورفعوا خلالها الاعلام الوطنية التونسية والفلسطينية جنبا الى جنب تعبيرا عن تلاحم الشعبين والبلدين دائما.





وفي هذا السياق، انتظم أمام مقر دار الشغالين، وبدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت، تجمّع غفير لمناصري القضية الفلسطينية العادلة من أبناء الاتحاد ومن بقية مكونات المجتمع المدني والمواطنين علاوة على عدد من الاشقاء الفلسطينيين المدعوين بالمناسبة، ندّد خلالها الحضور بما تمارسه الآلة الاستعمارية الصهيونية من مجازر في حق الشعب الفلسطيني الأعزل امام صمت دول العالم، مؤكدين على دعم تونس الدائم والثابت للقضية الفلسطينية العادلة.



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وفي محيط مقر المحكمة الابتدائية ببنزرت، رفع محامو ولاية بنزرت عديد الشعارات المناهضة للعدو الإسرائيلي المغتصب، والمناصرة للمقاومة وللشعب الفلسطيني الأبيّ، منها "7 اكتوبر تاريخ العزة والكرامة" و"ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة " و" النصر للمقاومة ، والمجد والخلود للشهداء " و" وعد المحاماة دائما على العهد".

كما تخلّلت الوقفات التضامنية خطابات حماسية داعمة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الباسلة، ومناهضة لكل اشكال التطبيع، ومؤكدة على وقوف البلاد والشعب التونسي الى جانب الشعب والقضية الفلسطينية العادلة على مر التاريخ وحتى استرداده لارضه المغتصبة. وفي محيط مقر المحكمة الابتدائية ببنزرت، رفع محامو ولاية بنزرت عديد الشعارات المناهضة للعدو الإسرائيلي المغتصب، والمناصرة للمقاومة وللشعب الفلسطيني الأبيّ، منها "7 اكتوبر تاريخ العزة والكرامة" و"ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة " و" النصر للمقاومة ، والمجد والخلود للشهداء " و" وعد المحاماة دائما على العهد".كما تخلّلت الوقفات التضامنية خطابات حماسية داعمة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الباسلة، ومناهضة لكل اشكال التطبيع، ومؤكدة على وقوف البلاد والشعب التونسي الى جانب الشعب والقضية الفلسطينية العادلة على مر التاريخ وحتى استرداده لارضه المغتصبة.