نابل: تأسيس مجمع تنمية نسائي بمعتمدية قربة تحت اسم "الشارات الأربع الحمراء"

أُعلن، صباح اليوم الثلاثاء، بمعتمدية قربة من ولاية نابل، عن تأسيس مجمع تنمية نسائي أطلق عليه اسم "الشارات الأربع الحمراء"، ويرمي إلى مزيد الإحاطة بالمرأة الريفية وتكوينها في عديد المجالات ودعمها للانخراط في الدورة الاقتصادية.



وأوضحت رئيسة المجمع، سناء التومي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش أشغال الجلسة التأسيسية التي انتظمت بمقر الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري، أن إحداث مجمع التنمية النسائي يندرج في إطار التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي، وتعزيز روح المبادرة لديهن وتطوير مهاراتهن من خلال التكوين والمرافقة.

وأضافت أن هذا الهيكل المهني، الذي يحظى بدعم ومرافقة من مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والسلط المحلية والجهوية، سيساهم في دعم مشاركة المرأة في الحياة العامّة، وتوفير وسائل الإنتاج الفلاحية، وتبادل التجارب وربط صلات تعاون بين المنخرطين بما سيمكن من تحسين ظروف عيش عشرات الاسر بالمناطق الفلاحية بالجهة.



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وأبرزت، في سياق متّصل، أن مجمع التنمية النسائي "الشارات الأربع الحمراء" استوحى اسمه من خلال تنوع الأنشطة الفلاحية بمعتمدية قربة التي تزخر بإنتاج فلاحي متنوع حيث تلقب بمدينة "الشارات الأربع الحمراء" في إشارة إلى إنتاج اللحوم الحمراء، والفراولة، والطماطم، والفلفل.

وبيّنت سناء التومي أنّ نشاط المجمع سيكون من خلال رؤية جديدة تعتمد على سلاسل القيمة بما يساعد المنخرطين على العمل في إطار مجموعات، وسيمكن من تقليص عديد الصعوبا،ت وضمان نجارح المشاريع لتصبح المرأة الريفية قوة دافعة في المجتمع، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة بشكل عام.

وأفادت بأن عدد المنخرطات في هذا المجمع النسائي يفوق 60 امرأة، مشيرة إلى أن العمل سيكون مستقبلا على تكوين شركة تعاونية وبعث شركة أهلية باعتبار أهمية الهياكل المهنية ودورها في تحسين الوضعين الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق التنمية.

