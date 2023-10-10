بمشاركة المنتخب التونسي للرجال والسيدات ... قطر تستضيف نهائيات الجولة العالمية لكرة اليد الشاطئية 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد اليوم الثلاثاء عن استضافة قطر لنهائيات الجولة العالمية الشاطئية في اللعبة لعام 2023 للرجال والسيدات والمقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر المقبل.

وأكد الاتحاد الدولي في بيان له اليوم الثلاثاء على موقعه الرسمي أن منافسات الرجال ستشهد مشاركة منتخبات قطر وتونس والبرازيل والدنمارك. أما منافسات السيدات فستشهد مشاركة منتخبات تونس والبرازيل وبولونيا والصين. كما سيتم تتويج الفائزين في الدوحة أبطالا لعام 2023.

وأضاف البيان أن الدوحة ستستضيف الجولة الرابعة من المنافسة والأولى في قارة آسيا، حيث أقيمت الجولة الأولى في أمريكا الجنوبية في البرازيل والثانية في إفريقيا تونس والثالثة في أوروبا (بوك، بولونيا).

وكان قد تم إطلاق الجولة العالمية لكرة اليد الشاطئية العام الماضي في بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية للرجال والسيدات 2022 في اليونان.



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يذكر ان المنتخب التونسي للرجال كان قد توج بالميدالية الذهبية خلال الالعاب الافريقية الشاطئية الاخيرة التي احتضنتها مدينة الحمامات في شهر جوان الماضي بتغلبه في الدور النهائي على نظيره المغربي. اما منتخب السيدات، فقد فاز بالميدالية الذهبية في نفس الالعاب اثر تفوقه في الدور النهائي على نظيره الكيني.

