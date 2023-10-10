Babnet

بمشاركة المنتخب التونسي للرجال والسيدات ... قطر تستضيف نهائيات الجولة العالمية لكرة اليد الشاطئية 2023

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 18:57 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد اليوم الثلاثاء عن استضافة قطر لنهائيات الجولة العالمية الشاطئية في اللعبة لعام 2023 للرجال والسيدات والمقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر المقبل.
وأكد الاتحاد الدولي في بيان له اليوم الثلاثاء على موقعه الرسمي أن منافسات الرجال ستشهد مشاركة منتخبات قطر وتونس والبرازيل والدنمارك. أما منافسات السيدات فستشهد مشاركة منتخبات تونس والبرازيل وبولونيا والصين. كما سيتم تتويج الفائزين في الدوحة أبطالا لعام 2023.
وأضاف البيان أن الدوحة ستستضيف الجولة الرابعة من المنافسة والأولى في قارة آسيا، حيث أقيمت الجولة الأولى في أمريكا الجنوبية في البرازيل والثانية في إفريقيا تونس والثالثة في أوروبا (بوك، بولونيا).
وكان قد تم إطلاق الجولة العالمية لكرة اليد الشاطئية العام الماضي في بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية للرجال والسيدات 2022 في اليونان.
...

يذكر ان المنتخب التونسي للرجال كان قد توج بالميدالية الذهبية خلال الالعاب الافريقية الشاطئية الاخيرة التي احتضنتها مدينة الحمامات في شهر جوان الماضي بتغلبه في الدور النهائي على نظيره المغربي. اما منتخب السيدات، فقد فاز بالميدالية الذهبية في نفس الالعاب اثر تفوقه في الدور النهائي على نظيره الكيني.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274800


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 | 25 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:18
17:52
15:22
12:13
06:22
04:56
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet29°
23° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
29°-21
30°-21
30°-21
32°-22
  • Avoirs en devises
    27005,5

  • (10 oct)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,34986 DT        1$ =3,18195 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 oct)   1307,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*