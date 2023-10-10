المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يصل سيول حيث يلاقي يوم الجمعة منتخب كوريا الجنوبية

وصلت بعثة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء الى سيول،(كوريا الجنوبية) استعدادا لحوض مباراة ودية اولى في رحلته الاسيوية ستجمعه بالمنتخب الكوري .



و تحول وفد المنتخب التونسي الى مقر الإقامة حيث كان في استقبال العناصر الوطنية سفير تونس بكوريا الجنوبية قيس الدراجي .

ويجري المنتخب الوطني التونسي غدا الأربعاء أول حصة تدريبية له.



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ويواجه المنتخب الوطني التونسي المنتخب الكوري الجنوبي يوم الجمعة 13 أكتوبر بسيول، قبل أن يتبارى مع المنتخب الياباني يوم الثلاثاء 17 أكتوبر بكوبي.

وفي ما يلي تذكير بقائمة اللاعبين المدعوين من قبل المدرب الوطني جلال القادري للمبارتين:

في حراسة المرمى: أيمن دحمان - بشير بن سعيد - معز حسن

في الدفاع: ياسين مرياح - منتصر الطالبي - وجدي كشريدة - محمد دراقر - علاء غرام - يان فاليري - على العابدي - علي معلول - أسامة الحدادي

في الوسط: الياس السخيري - عيسى العيدوني - محمد على بالرمضان - أنيس بن سليمان - حمزة رفيعة - حنبعل المجبري

في الهجوم: يوسف المساكني - الياس العاشوري - عصام الجبالي - هيثم الجويني - نعيم السليتي- سيف الله اللطيف