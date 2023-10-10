تونس تدعو المشاركين في المنتدى العالمي لحوكمة الانترنات الى تقليص التفاوت الرقمي على المستوى العالمي

دعت تونس، ممثلة في وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، المشاركين في اشغال المنتدى العالمي لحوكمة الانترنات المنعقد بكيوتو اليابانية، من 8 إلى 12 أكتوبر 2023، الى تقليص التفاوت الرقمي على المستوى العالمي.



وشارك بن ناجي في ورشة حوار على أعلى مستوى حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعنوان "الشراكات متعددة الأطراف لدفع التحول الرقمي"، التي ترأستها الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، دورين بوغدان-مارتن.





...



وجمعت الورشة مختلف الفاعلين من الحكومة اليابانية ومنظمة الأمم المتحدة وممثلين عن الاتحاد الدولي للاتصالات لمناقشة استراتيجيات تعزيز التحول الرقمي في مجالات مختلفة مثل التعليم والصحة والتجارة والصناعة والفلاحة والنقل.



وتطرقت إلى موضوع التعاون الدولي وبناء شراكات متعددة الأطراف لمعالجة التحديات المشتركة، بما في ذلك تلك المتعلقة بحوكمة الانترنات ودور القطاع الرقمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأكد بن ناجي، خلال مداخلته، ضرورة توحيد الجهود لتقليص التفاوت بين مختلف دول العالم في المجال الرقمي وذلك على مستوى التشريعات المنظمة للقطاع الرقمي من جهة، وتطوير البنية التحتية للإتصالات الضرورية، من جهة اخرى.



وشدّد على أهمية معالجة التحديات المتعلقة بالتكنولوجيات الناشئة على غرار الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات الاتصالات الفضائية مع ضمان حقوق المستعملين ومتطلبات السلامة والثقة الرقمية عند توفير الخدمات.



واجتمع بن ناجي مع الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات لبحث إمكانية تنظيم إحدى الورشات على أعلى مستوى في إطار التحضيرات للقمة العالمية لمجتمع المعلومات.



والتقى الوزير، ايضا، نظيره النرويجي، سيغبيورن جيلسفيك، لبحث سبل التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجال الرقمي وكذلك مديرة قسم التكنولوجيا واللوجستيات بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية شاميكا إن. سيريمان لبحث استراتيجيات التجارة الإلكترونية.



وبحث مع وفد من وكالة التعاون الدولية اليابانية سبل الدعم خاصة في مجال الاتصالات والأنشطة الفضائية، وبرامج تدريب الكفاءات ودعم المؤسسات الناشئة في المجال الرقمي.