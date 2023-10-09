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القصرين: الفرع الجهوي للمحامين يتضامن في وقفة ومسيرة مع المقاومة الفلسطينية

Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 15:03 قراءة: 0 د, 36 ث
      
دعما ونصرة للمقاومة الفلسطينية وللأقصى، نفذ الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، صباح اليوم الإثنين، وقفة تضامنية بساحة الشهداء وسط مدينة القصرين، شُفِعت بمسيرة حاشدة جابت الشوارع الرئيسية للمدينة، رفع خلالها المشاركون فيها (محامون ، مواطنون ، مجتمع مدني ، تلامذة ...) شعارات مناصرة للمقاومة الفلسطينية الباسلة والتاكيد على مناهضة التطبيع.

وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، شكري الشخاري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن "العزة والشموخ والفخر والرفعة، عادوا لنا اليوم جميعا، واليوم علينا أن نفتخر ونعتز بعروبتنا وبقدسنا وعلينا أن نأمل بأن تحرير فلسطين سيكون قريبا"، وفق تعبيره.

...

وذكر الشخاري في سياق متصل أن المقاومين "حققوا ما لم تحققه الجيوش العربية، وكسروا شوكة العدوان الغاصب ودكوا كيانه"، واكد مناهضة التطبيع الذي اعتبره "خيانة للقضية الفلسطينية وللأرض والعرض".


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