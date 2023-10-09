كرة اليد - البطولة العربية للاندية للسيدات : 6 فرق اكدت الى حد الان مشاركتها من بينها امل الرجيش والنادي الافريقي

ارتفع عدد الاندية المشاركة في البطولة العربية السادسة لكرة اليد للسيدات التي ستدور وقائعها بمدينة المهدية من 17 إلى 27 نوفمبر القادم الى 6 اندية حسب ما كشف عنه الاتحاد العربي لكرة اليد.



ويتعلق الامر بكل من الأمل الرياضي بالرجيش والنادي الافريقي من تونس ونادي فتيات بومرداس ونادي الابيار والتجمع الرياضي السطايفي من الجزائر والاهلي من السعودية.

وكانت النسخة الاخيرة التي اقيمت بمدينة الحمامات سنة 2022 شهدت تتويج النادي النسائي بالمكنين باللقب.

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