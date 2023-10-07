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توتنهام بنقص عددي يصعد إلى صدارة البطولة الانقليزية بالفوز على لوتون

Publié le Samedi 07 Octobre 2023 - 17:25 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قفز توتنهام هوتسبير إلى صدارة البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم بالفوز 1-صفر على مضيفه لوتون تاون على الرغم من خوض الشوط الثاني بعشرة لاعبين اليوم السبت.
وأحرز المدافع الهولندي ميكي فان دي فين هدف الفوز بتسديدة مباشرة بعد تمريرة من جيمس ماديسون في الدقيقة 52.
وقال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام "شخصية كبيرة ومرونة، وهو ما أظهره الفريق كثيرا في المباريات الماضية ثم اليوم".
وحافظ توتنهام على سجله الخالي من الهزيمة في ثماني مباريات، ورفع رصيده إلى 20 نقطة متقدما بنقطتين على مانشستر سيتي حامل اللقب والذي يحل ضيفا على أرسنال ثالث الترتيب غدا الأحد.
...

وتوقف رصيد لوتون عند أربع نقاط.


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