مدينة الثقافة: احتفالات بإدراج جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي لليونسكو

احتفالا بإدراج جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي لليونسكو، يوم 18 سبتمبر الماضي، نظم مسرح أوبرا تونس بالشراكة مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية احتفالية خاصة بهذا الحدث الهام، من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة الفنية والفلكلورية بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي مساء أمس الجمعة، بحضور وزيرة الشؤون الثقافية حياط قطاط القرمازي ووليد الحجام مستشار رئيس الجمهورية ورياض الصيد مستشار رئيس الحكومة، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية والقنصلية المعتمدين بتونس.وألقت وزيرة الشؤون الثقافية كلمة بالمناسبة أكدت فيها أن إدراج جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي لليونسكو هو إنجاز بالغ الأهمية يأتي ليؤكد من جديد التجذر الحضاري لتونس وأثرها البيّن في بناء تاريخ الإنسانية. وقالت إن هذا التسجيل هو اعتراف عالمي بالقيمة الحضارية والتاريخية الاستثنائية لجزيرة جربة والتي تعكس نمط عيش ذكي في مجال جزيري تميّز بشح المياه، لكن رغم ذلك أمكن لسكان الجزيرة ابتكار نمط عيش متلائم مع التحديات المطروحة.

وبيّنت الوزيرة أن تسجيل جربة يُضاف إلى المواقع الثماني التونسية المسجلة على قائمة التراث العالمي، وهو ما يجعل تونس حريصة على المحافظة على المواقع المسجلة وصونها وتوظيفها في التنمية المستدامة والترويج لجزيرة جربة وجهة سياحية وثقافية.وواكب هذه الاحتفالية جمهور كبير، إذ حضر البعض مرتديا اللباس التقليدي الذي تتميّز به جزيرة الأحلام جربة. وتابع الجمهور بساحة المسارح عرضا فلكلوريا لمجموعة سطا جمعة، ثم اطلع الحاضرون على معرض للصور الفوتوغرافية يُبرز عددا من المواقع والمعالم التي تمّ تعكس القيمة الاستثنائية العالمية لجزيرة جربة على غرار الحوش الجربي والهندسة المعمارية للمساجد وكنيس الغريبة اليهودي وغيرها من الصور التي تعكس نمط عيش أهالي الجزيرة.وشاهد الجمهور شريطا وثائقيا قصيرا يُبرز التخطيط العمراني الجزيري الاستثناني الذي تطور خلال الفترة الفاصلة بين القرن العاشر والقرن الثامن عشر ميلادي في مجال يتميز بندرة الموارد المائية وسياق أمني غير مستقر وشاهد على طريقة استغلال المجال بالجزيرة وإعمارها من قبل مجتمعات من ثقافات وأديان مختلفة كان عليها أن تتعايش من أجل البقاء.واحتضن مسرح الجهات بمدينة الثقافة حفلا فنيا أمنته مجموعة "أولاد جمور" الموسيقية التي جادت على الحاضرين بباقة من الأغاني التراثية المميزة لأهالي جربة، وهي أغانٍ احتفالية تُردّد في حفلات الأعراس والمناسبات الدينية.وتجدر الإشارة إلى أن الجمهورية التونسية تمكنت من إدراج جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي لليونسكو يوم 18 سبتمبر الماضي من خلال ملف "جربة: شاهد على نمط تعمير في مجال ترابي جزيري"، تمّت المصادقة عليه خلال اجتماع لجنة التراث العالمي في دورتها 45 بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية (10 إلى 25 سبتمبر 2023).ويتألف الممتلك الثقافي الجديد من 31 عنصرا منها 7 مواقع هي تملال وخزرون وصدغيان وقشعيين ومجماج، وهي مواقع ذات سكن متفرق، إلى جانب الموقعين الحضريين حومة السوق والرياض (الحارة الصغيرة) و24 معلما منها 22 مسجدا وكنيسة ارثودكسية ومعبد الغريبة اليهودي.