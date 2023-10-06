بنزرت: حجز كميات من الأسمنت والحديد ومواد بناء بشاطئ عين مستير في اطار التصدي للاعتداء على الملك العمومي الغابي والبحري

تولت الأجهزة الرقابية المشتركة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ببنزرت والحرس البحري بكاب زبيب بمعتمدية راس الجبل، حجز اكثر من 4 اطنان من الأسمنت وكمية من الحديد وأجهزة ومواد بناء مختلفة بشاطئ عين مستير، بحسب رئيس فرع بنزرت لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ماهر خشارم



وبين خشارم لصحفي "وات" ان هذه العملية تندرج في اطار اعمال اللجنة الجهوية للحد من الاعتداء على الملكين العمومي والخاص والتصدي للبناء الفوضوي، ولاسيما على الملك العمومي الغابي والبحري.





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ولاحظ ان الفريق الرقابي تولى خلال هذه الحملة المشتركة، تحرير محضر مشترك بين الوكالة ومصالح الحرس البحري، ضد مخالف تعمد البناء داخل الملك العمومي البحري بالشاطئ علاوة على بقية الإجراءات القانونية اللاحقة ومنها إقرار هدم وإزالة البناية