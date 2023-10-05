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رئيس الجمهورية يستقبل وزيرة المالية

Publié le Jeudi 05 Octobre 2023 - 23:02 قراءة: 0 د, 35 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 بقصر قرطاج، سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية.

وتطرق اللقاء إلى مشروع قانون المالية والميزانية للسنة القادمة حيث أكّد رئيس الدولة على ضرورة تحقيق التوازنات المالية المنشودة على أساس العدل الاجتماعي وعلى ضرورة التعويل على قدراتنا الذاتية في المقام الأول.
كما تناول اللقاء ملف الأملاك المصادرة وضرورة أن لا تبقى الأوضاع على حالها واليقظة حتى لا تعود إلى من تمت مصادرتها منهم بطرق ملتوية.
...

من جهة أخرى، دعا رئيس الجمهورية وزيرة المالية إلى ضرورة الإسراع بإيجاد حل قانوني يحفظ مؤسسة سنيب لابراس ودار الصباح لأن هاتين المؤسستين تمثلان جزء من تاريخ الصحافة في تونس.


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