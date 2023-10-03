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بنزرت: أكثر من 80 جناحا بمعرض " بنزرت للمفروشات والجهاز والديكور"

Publié le Mardi 03 Octobre 2023 - 22:12 قراءة: 0 د, 51 ث
      
إنطلقت بفضاء معرض بنزرت الدولي بالمنطقة السياحية سيدي سالم ، الدورة السابعة لمعرض" بنزرت للمفروشات والجهاز والديكور" ،الذي تنظمه منظمة الاعراف ببنزرت بالشراكة مع مؤسسة معارض بنزرت ،حتى يوم 9 اكتوبر الجاري.
وقال عضو لجنة التنظيم مهدي براطلي إن المعرض تم اعداده بدقة وحرص كبيرين من قبل لجنة التنظيم وذلك إثر عملية تقييم للدورات السابقة ،و الاستعانة باراء ومطالب الحرفاء ،سواء في عملية اختيار المنتجات الواجب عرضها ،او فترة تنظيم المعرض ،وامكن في الاخير تنفيذ وإعداد ما يزيد عن 80 جناحا تم فيها عرض لأغلب المنتوجات والسلع المطلوبة من قبل الحرفاء بمختلف فئاتهم وشرائحهم ،والتي احسن اصحابها من الباعثين الشبان والمهنيين وايضا الحرفيين ،عرضها وتوفيرها ،انطلاقا من جهاز و زينة الدار والديكور بصفة عامة وايضا الصناعات التقليدية والاثاث الخشبي تفاعلا مع برامج المنظمة والدولة في توفير فضاءات لفائدة المهنيين والباعثين الشبان لعرض منتجاتهم و ابتكاراتهم .
يشار ان لجنة التنظيم إختارت هذه السنة إدخال بعض التغييرات على المنتجات المعروضة باضافة عدد من المنتجات ذات الجودة العالية والموجهة للتصدير وتوفيرها للسوق المحلي على غرار المرقوم الفني واللوحات الخزفية وغيرها .


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