رابطة أبطال إفريقيا (إياب الدور التمهيدي الثاني): شباب بلوزداد الى دور المجموعات

حقق شباب بلوزداد فوزا منطقيا أمام فريق بور رانجرز السيراليوني بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب من الدور التمهيدي الثاني

لرابطة أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء يوم الإثنين بملعب المركب الرياضي "ميلود هدفي" لوهران ليتأهل بذلك إلى دور المجموعات.

وسجل ليونيل وامبا ثلاثية لصالح شباب بلوزداد في الدقائق 78 و80 و89 فيما أمضى اللاعب إبراهيم توراي الهدف الوحيد لفريق بور رانجرز في الدقيقة ال 9.

وبعد تغلبه في مباراة الذهاب بسيراليون بنتيجة ثلاثة 3-1 اقتطع شباب بلوزداد تذكرة التأهل إلى مرحلة المجموعات للمرة الرابعة على التوالي.

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