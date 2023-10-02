إفتتاح منتدى رؤساء أركان جيوش الطيران الإفريقية بتونس

انطلقت اليوم الاثنين بالقاعدة الجويّة بالعوينة، اشغال منتدى رؤساء أركان جيوش الطيران الإفريقية، وذلك بحضور 13 وفدا إفريقيّا، حسب بلاغ اعلامي لوزارة الدفاع الوطني.



ويندرج هذا الملتقى، في إطار دراسة الآليات الضرورية لتعزيز العمل المشترك بين الدول الإفريقية وبناء جسور التواصل فيما بينها لتدعيم إمكانياتها البشرية والتقنية في مجال الطيران، وذلك تماشيا مع رؤية الوزارة في جعل تونس وخاصة قوّاتها المسلّحة قطبا للتكوين والتدريب على المستوى الإقليمي والقارّي في العديد من المجالات"





...



ودعا رئيس أركان جيش الطيران في هذا السياق، إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل إرساء مشروع جديد للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية، في إطار التعاون العسكري الثنائي أو متعدّد الأطراف، المبني على الثقة المتبادلة والمصلحة المشتركة.



وسيتواصل المنتدى الذي يعقد للمرّة الأولى في تونس، الى غاية يوم 6 اكتوبر الجاري تحت شعار "معا إلى العلا"، ويتضمن وفق معلومات نشرتها وزارة الدفاع الوطني مؤخرا، زيارات ميدانية لفائدة الوفود المشاركة في المنتدى إلى بعض المؤسسات التكوينية ومراكز التدريب التابعة لجيش الطيران، على غرار مدرسة الطيران ببرج العامري ومدرسة الاختصاصات الجوية.

وسيتم ايضا تنظيم جلسات عمل ونقاش حول بعض الإمكانيات المتاحة على مستوى التكوين والتدريب في الاختصاصات الفنية والقيادية، وذلك من أجل الاطّلاع على المستوى الذي بلغه جيش الطيران التونسي في مجالي التكوين والتدريب والوقوف على أحدث الوسائل المستخدمة للتعليم عن بعد وتكنولوجيات الإعلامية المنظّمة لهذا القطاع.



