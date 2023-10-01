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بعد شهرين من العمل - المدرب نبيل الكوكي يتعاقد رسميا مع النادي الصفاقسي

Publié le Dimanche 01 Octobre 2023 - 16:16 قراءة: 0 د, 32 ث
      
اعلنت هيئة النادي الصفاقسي انها اتمت كافة الإجراءات التعاقدية مع مدرب فريق الاكابر نبيل الكوكي

ويذكر ان نبيل الكوكي باشر التدريبات مع الفريق دون اي عقد رسمي منذ مستهل شهر أوت الفارط (اي منذ شهرين تقريبا ) قادما من شباب بلوزداد الجزائري الذي توج معه بلقب البطولة الجزائرية.
وهي التجربة الرابعة من نوعها للكوكي مع النادي الصفاقسي.
...


ويذكر أنّ النادي الصفاقسي يحتل المرتبة الثالثة في المجموعة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى ، برصيد 9 نقاط، بعد 5 مقابلات سجل فيها 3 انتصارات وهزيمتين وهو على بعد نقطة عن الاتحاد المنستيري والترجي (10 نقاط) صاحبي صدارة الترتيب بعد مرور 5 جولات من انطلاق البطولة .


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