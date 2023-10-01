بطولة بيكين للماسترز - انس جابر تواجه في الدور الاول الامريكية اشلين كروغر

تواجه التونسية أنس جابر غدا الاثنين في الدور الاول من الجدول الرئيسي لبطولة بيكين للماسترز ذات 1000 نقطة التي تقام على ملاعب ذات ارضية صلبة الامريكية اشلين كروغر القادمة من مرحلة التصفيات.



ودخلت كروغر الجدول الرئيسي عقب فوزها في التصفيات التمهيدية على الالمانية تامارا كورباتش 2-صفر (7-6 و6-1) والايطالية لوتشيا برونزيتي 2-1 (6-4 و5-7 و6-4).

وكانت انس جابر توجت امس السبت ببطولة نينغبو الصينية ذات الـ 250 نقطة اثر فوزها في الدور النهائي على الروسية ديانا شنايدر المصنفة 85 عالميا بمجموعتين دون رد.



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وهو اللقب الثاني لأنس جابر سنة 2023 والخامس في مسيرتها الاحترافية بعد احرازها بطولة بيرمينغهام من فئة 250 نقطة في 2021 وبطولة مدريد للماسترز من فئة 1000 نقطة وبطولة برلين العشبية من فئة 500 نقطة في 2022 وبطولة شارلستون من فئة 500 نقطة في 2023.



