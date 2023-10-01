كرة اليد - المنتخب التونسي يخوض مباراتين وديتين امام تركيا والعراق

في إطار التحضيرات لكأس إفريقيا للأمم (مصر 2024) المؤهلة للألعاب الأولمبية (باريس 2024)، يجري المنتخب التونسي لكرة اليد للأكابر تربصا تحضيريا يومي الثلاثاء 3 والأربعاء 4 أكتوبر بمدينة الحمامات قبل التحول يوم الخميس إلى العاصمة التركية أنقرة حيث سيجري تربصا إلى غاية يوم 10 أكتوبر الجاري.



وسيخوض المنتخب التونسي خلال تربصه بتركيا مقابلتين وديتين مع المنتخب التركي والمنتخب العراقي.





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يذكر ان هذا التربص مخصص للاعبين المحليين باعتباره يقام خارج فترة أسبوع الإتحاد الدولي المخصص للمنتخبات الوطنية.



وفي ما يلي قائمة اللاعبين المدعوين:

حراس المرمى : أصيل النملي (الترجي الرياضي)، مطيع ليمام (النادي الإفريقي)

جناح أيسر : غسان التومي (الترجي الرياضي)

جناح أيمن : عصام رزيق (النجم الساحلي)، طارق جلوز (الترجي الرياضي)

ظهير أيسر : أسامة الرميكي (النادي الإفريقي)، يوسف الشتيوي وقصي بن فرج (بعث بني خيار)، محمد عمار (نادي ساقية الزيت)

ظهير أيمن : نور الدين ماوة (النجم الساحلي)، أشرف المرغلي (الترجي الرياضي)

منسقين : عبد الحق بن صالح وبلال العبدلي (الترجي الرياضي)، علاء مصطفى (النادي الإفريقي)

لاعبي الدائرة : إسلام الجبالي (الترجي الرياضي)، ماهر القلال (بعث بني خيار) وعزيز بن حمودة (جمعية الحمامات)

يذكر ان هذا التربص مخصص للاعبين المحليين باعتباره يقام خارج فترة أسبوع الإتحاد الدولي المخصص للمنتخبات الوطنية.حراس المرمى : أصيل النملي (الترجي الرياضي)، مطيع ليمام (النادي الإفريقي)جناح أيسر : غسان التومي (الترجي الرياضي)جناح أيمن : عصام رزيق (النجم الساحلي)، طارق جلوز (الترجي الرياضي)ظهير أيسر : أسامة الرميكي (النادي الإفريقي)، يوسف الشتيوي وقصي بن فرج (بعث بني خيار)، محمد عمار (نادي ساقية الزيت)ظهير أيمن : نور الدين ماوة (النجم الساحلي)، أشرف المرغلي (الترجي الرياضي)منسقين : عبد الحق بن صالح وبلال العبدلي (الترجي الرياضي)، علاء مصطفى (النادي الإفريقي)لاعبي الدائرة : إسلام الجبالي (الترجي الرياضي)، ماهر القلال (بعث بني خيار) وعزيز بن حمودة (جمعية الحمامات)