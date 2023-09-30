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رابطة ابطال افريقيا - النجم الساحلي والترجي الرياضي الى دور المجموعات

Publié le Samedi 30 Septembre 2023 - 22:13 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تاهل النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي ممثلا كرة القدم التونسية في رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم الى دور مجموعات المسابقة.
وسيتعرف النجم والترجي عن منافسيهم في مرحلة المجموعات اثر عملية القرعة الخاصة بتوزيع الفرق في دور المجموعات لكاس رابطة ابطال افريقيا التي ستجري يوم الجمعة 6 اكتوبر القادم

وحقق النجم الساحلي بطل توني في الموسم الماضي كسبا هاما بتاهله الى دور المجموعات من مسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بعد فوزه مساء اليوم السبت في مراكش على الجيش الملكي المغربي 2-1 في لقاء الاياب للدور التمهيدي الثاني للمسابقة القارية
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وسجل للنجم الساحلي كل من غفران نوالي د20 وراني العواني د64 فيما سجل هدف الجيش الملكي امين زحزوح د90 زائد4
وكان النجم الساحلي فاز ذهابا 1-صفر.

ومن جهته ضمن الترجي الرياضي التونسي تاهله الى دور المجموعات من مسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم رغم اكتفائه بالتعادل مساء اليوم السبت بملعب حمادي العقربي برادس امام الديوانة البوركيني بنتيجة صفر-صفر في اياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة القارية مستفيدا من فوزه ذهابا 1-صفر


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