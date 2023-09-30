القصرين: انطلاق مشروع الحديقة الرياضية بحاسي الفريد مرتبط بمصادقة اللجنة الجهوية للصفقات العمومية على تقرير تقييم العروض (مندوبية الشباب)

يتنظر انطلاق مشروع إحداث حديقة رياضية بمعتمدية حاسي الفريد في ولاية القصرين مصادقة اللجنة الجهوية للصفقات العمومية على تقرير تقييم العروض، حتى يتسنّى تسجيل ملف الصفقة من قبل المقاولة، وانطلاق الأشغال بعد استيفاء جميع الإجراءات الإدارية، وفق رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين هيثم الغضباني.





وذكر غضباني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا المشروع مبرمج منذ سنة 2012 وتعطل انجازه بسبب عدم توفر رصيد عقاري، وقد تدخلت السلط الجهوية والمحلية لحلحلة هذا الإشكال وتم توفير عقار في شكل هبة من قبل أحد المواطنين، وتمت معاينته سنة 2017 وانطلقت الدراسات، وتم توفير مبلغ العجز المدرج بالصفقة من قبل وزارة الشباب والرياضة ضمن ميزانية الإستثمار لسنة 2022، مبرزا أن تكلفة المشروع بعد توفير الإعتماد الإضافي تقدر بحوالي 800 ألف دينار.



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وأوضح أن مشروع احداث حديقة رياضية بحاسي الفريد يتكون من ملعب رياضي صغير معشب بالعشب الإصطناعي، مع ملعب متعدد الاختصاصاصات، وحجرات ملابس، وسور، وفضاء خارجي ، مشيرا إلى أنه فور استكمال أشغال احداث هذه المنشأة الرياضية سيتم تسليمها إلى بلدية المكان لحسن استغلالها وتوظيفها.

وكشف الغضباني بالمناسبة أن وزارة الشباب والرياضة تدرس حاليا إمكانية إحداث ملاعب رياضية في معتمديتي حاسي الفريد والعيون في انتظار توفير عقار يستجيب لشروط الإنجاز، علما أن وزارة الشباب والرياضة لا تشتري عقارات بل تُوَفّرُ لها عقارات بعنوان مساهمة الجهة في المشروع وعلى هذا الأساس يتم الإنطلاق في إعداد الملف المرجعي في حال استجاب العقار للشروط المطلوبة (الموقع ، المساحة)، واستوفى كافة الإجراءات الإدارية، ويبرمج المشروع ضمن ميزانية الإستثمار وتنطلق الدراسات ويتم إعداد البرنامج الوظيفي.

وتفتقر معتمدية حاسي الفريد، التي تتذيل مؤشرات التنمية الجهوية بالبلاد التونسية، للملاعب الرياضية والفضاءات والمنشآت الترفيهية، مما حرم شباب المنطقة من حقهم في ممارسة الرياضة وفي الترفيه في فضاءات لائقة.