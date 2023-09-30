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امل الرجيش يشارك في البطولة العربية للسيدات لكرة اليد من 17 الى 27 نوفمبر بالمهدية

Publié le Samedi 30 Septembre 2023 - 13:16 قراءة: 0 د, 24 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم السبت ان الإتحاد العربي للعبة اعتمد مشاركة الأمل الرياضي بالرجيش في البطولة العربية السادسة للسيدات التي ستدور وقائعها بمدينة المهدية من 17 إلى 27 نوفمبر القادم.
وكان الاتحاد العربي اعلن سابقا مشاركة نادي فتيات بومرداس ونادي الابيار الجزائريين في هذه البطولة العربية في انتظار تاكيد ممثلي بقية الاتحادات العربية.
وكانت النسخة الاخيرة للبطولة العربية اقيمت بمدينة الحمامات سنة 2022 وشهدت تتويج النادي النسائي بالمكنين بعد فوزه في النهائي على الجمعية النسائية بالمهدية 34-24.

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