الحبيب الطرخاني :"احالة محاميتين على قاضي التحقيق من اجل التداول اعلاميا في قضية التآمر على امن الدولة"

واضاف الطرخاني في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للانباء ان قاضي التحقيق سبق وان اتخذ قرارا لمنع التداول الاعلامي في القضية المذكورة وتأيد هذا القرار من طرف دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونسوكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، "أصدر قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما"، وفق ما ذكرته الناطقة الرسمية باسم القطب، حنان قدّاس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، في 16 جوان 2023.