كرة القدم : السلطات التركية تصدر مذكرات اعتقال بحق 29 شخصا بسبب فضيحة مراهنات

أصدرت السلطات التركية مذكرات اعتقال بحق 29 شخصا من بينهم إردن تيمور نائب رئيس نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم السابق على خلفية فضيحة المراهنات على مباريات كرة القدم في البلاد حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية يوم الجمعة.

وفي عملية متزامنة تم تنفيذها في 11 محافظة، ألقي القبض على 24 شخصا من بينهم تيمور و14 لاعبا.

ووفقا لتقارير إعلامية، كشفت النيابة العامة في إسطنبول أن فحص الحسابات المصرفية لتيمور أوضح ضلوعه في معاملات مالية مشبوهة ما يعتبر انتهاكا لعدة قوانين فيما وجهت اتهامات للاعبي كرة القدم بقيامهم بأعمال مراهنات على نتائج المباريات.





وأثارت فضيحة المراهنات هذه ضجة في أوساط كرة القدم التركية منذ عدة أسابيع. ففي نهاية أكتوبر الماضي، أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عن توجيه اتهامات إلى 152 حكما بالمراهنة بشكل فعلي.



وتخضع الأندية واللاعبون للتحقيقات حاليا حيث تم إيقاف 149 حكما و أكثر من 1000 لاعبا طوال فترة التحقيق.

وشمل التحقيق 27 لاعبا من البطولة التركية من بينهم لاعبون محترفون بأندية غلطة سراي وفنربخشة وبشكتاش وطرابزون سبور. كما يشتبه في تورط مسؤولين آخرين في الأندية فيما ذكرت تقارير أن أكثر من 570 حكما نشطا متورطون في القضية.

