السعودية تستضيف بطولة العالم للأندية في كرة اليد للمرة الرابعة على التوالي

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الخميس، عن استضافة المملكة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب 2023"، في نسختها الـ16 خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، في الدمام.

وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي تستضيف فيها السعودية هذه البطولة بعد أن نظمتها في الأعوام 2019 و2021 و2022.

ويشارك في النسخة المقبلة من البطولة العالمية 12 فريقاً، يمثلون 10 دول، إلى جانب ممثلي المملكة العربية السعودية؛ وهما فريقا "الخليج والنور".

وحسب النظام المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة اليد، ستشارك في البطولة أندية ماغديبورغ الألماني، حامل لقب النسخة الماضية، وكيلسي البولوني بطل أوروبا والنجمة البحريني بطل آسيا والأهلي المصري بطل أفريقيا وسان فرناندو الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية والوسطى وكال هيت الأمريكي بطل أمريكا الشمالية والكاريبي وجامعة كوينزلاند الأسترالي بطل أوقيانوسيا بالإضافة إلى بطل الدوري السعودي الخليج، ووصيفه النور.



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كما سيشارك فريقان مرشحان من الاتحاد الدولي للعبة، وهما برشلونة الإسباني وفوكس برلين الألماني إلى جانب الكويت الكويتي بطل البطولة العربية.

