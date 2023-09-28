جامعة قابس تسجل حضورها للسنة الثانية على التوالي ضمن التصنيف الدولي للجامعات

وقع تصنيف جامعة قابس للسنة الثانية على التوالي ورغم افتقادها لمراكز بحث ضمن التصنيف الدولي للجامعات لسنة 2024 الذي صدر يوم الاربعاء 27 سبتمبر 2023 وذلك في رتبة فوق 1500 وهي رتبة أكد رئيس هذه الجامعة كمال عبد الرحيم في تصريح أدلى به اليوم لصحفي " وات" أن الجهود ستتركز على تحسينها خاصة بعد أن يتم استكمال الاجراءات المتعلقة بضم معهد المناطق القاحلة بمدنين لهذه الجامعة.



وقد تم خلال هذه السنة اعتماد منهجية جديدة في هذا التصنيف الدولي تضمن 18 مؤشر آداء تمت معايرتهم لقياس آداء الجامعات عبر خمسة مجالات تتعلق بالتدريس وببيئة وجودة البحث والصناعة والتوقعات الدولية.





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وقد شاركت في هذا التصنيف 2673 جامعة من 108 دولة تم منها فقط ترتيب 1904 جامعة من بينها 8 جامعات تونسية من مجموع 13 جامعة موجودة بالبلاد.

يشار الى أن جامعة قابس التي تحتفل هذه السنة بالذكرى العشرين لانبعاثها قد تمكنت في السنوات الأخيرة من تحقيق العديد من الانجازات الهامة كان آخرها في الأيام الفارطة الموافقة على احداث مدرسة دكتوراه ثانية بكلية العلوم بقابس في " العلوم الصحيحة والطبيعية".

