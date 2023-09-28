الرابطة الاولى: برنامج مباريات الجولة السادسة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة السادسة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي السبت 7 والاحد 8 اكتوبر القادم :
المجموعة الاولى
السبت 7 اكتوبر 2023
ملعب الهادي النيفر بباردو (س 15)
المجموعة الاولى
السبت 7 اكتوبر 2023
ملعب الهادي النيفر بباردو (س 15)
الملعب التونسي - النجم الساحلي
ملعب سليمان (س 15)
مستقبل سليمان - النادي الافريقي
ملعب باجة (س 15)
الاولمبي الباجي - قوافل قفصة
اتحاد بن قردان / معفى
المجموعة الثانية
السبت 7 اكتوبر 2023
ملعب حمادي العقربي برادس (س17 و30 دق)
الترجي الرياضي - الاتحاد المنستيري
الاحد 8 اكتوبر 2023
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س 15)
اتحاد تطاوين - مستقبل المرسى
ملعب المتلوي (س 15)
نجم المتلوي - النادي البنزرتي
النادي الصفاقسي / معفى
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