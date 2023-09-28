الرابطة الاولى: برنامج مباريات الجولة السادسة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة السادسة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي السبت 7 والاحد 8 اكتوبر القادم :

المجموعة الاولى

السبت 7 اكتوبر 2023

ملعب الهادي النيفر بباردو (س 15)



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الملعب التونسي - النجم الساحلي

ملعب سليمان (س 15)

مستقبل سليمان - النادي الافريقي

ملعب باجة (س 15)

الاولمبي الباجي - قوافل قفصة



اتحاد بن قردان / معفى



المجموعة الثانية

السبت 7 اكتوبر 2023

ملعب حمادي العقربي برادس (س17 و30 دق)

الترجي الرياضي - الاتحاد المنستيري

الاحد 8 اكتوبر 2023

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س 15)

اتحاد تطاوين - مستقبل المرسى

ملعب المتلوي (س 15)

نجم المتلوي - النادي البنزرتي

النادي الصفاقسي / معفى

