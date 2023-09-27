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سيدي بوزيد: تنظيم يوم مفتوح حول تبادل الممارسات حول المساواة بين الجنسين والتمكين

Publié le Mercredi 27 Septembre 2023 - 18:21 قراءة: 0 د, 46 ث
      
نظّمت جمعية انتصار للمرأة الريفية بسيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، يوما مفتوحا بخصوص تبادل الممارسات حول المساواة بين الجنسين والتمكين مع عدد من الجمعيات بالمركب الشبابي 17 ديسمبر.

وبيّنت كريمة عمامي، منسقة مشروع "تويزة 3"، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا النشاط يتنزل في اطار الملتقى الدولي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الذي تنظمه جمعية "باتيك" الدولية بالشراكة مع مجموعة من الجمعيات من بوركينافاسو والسنيغال ومصر والجزائر والمغرب وموريتانيا، بهدف تبادل الخبرات وتجارب الجمعيات الناشطة في مجال المرأة، والاقتداء بالتجارب الناجحة، وطرح مختلف الصعوبات التي تؤرق الجمعيات التي تعمل في مجال حقوق النساء.

...

وأفادت بأن اللقاء مثّل فرصة استعرضت فيها الجمعية تجربتها ومختلف أنشطة وفعاليات مشروع "تويزة" الذي تضمن مجموعة من الدورات التكوينية في التسيير المالي والاداري، ووضع مخطط عمل للمجامع النسائية والصعوبات التي رافقت مختلف المراحل.
وتضمن اللقاء أيضا استعراضا لتجارب عدد من الجمعيات الناشطة في مجال المرأة في مختلف البلدان المشاركة والتي تهدف كلها الى تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء.


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