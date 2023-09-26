اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب: تونس سجلت 15 حالة وفاة بداء الكلب خلال الثلاث سنوات الأخيرة

دعت وزارة الصحة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب الموافق لـ28 سبتمبر من كل سنة، المواطنين إلى التلقيح السنوي للكلاب والقطط، مشيرة إلى أن تونس سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الثلاث سنوات الأخيرة في نسبة الوفيات بداء الكلب لدى الإنسان بـ 15 حالة وفاة.



وأفادت إدارة الرعاية الصحية الأساسية في ورقة إعلامية لها تحت شعار "احميوا أرواحكم ويزينا من الكلب"، أن عدد الحالات التي تعرضت إلى هجوم من حيوان مشبوه ارتفعت من 30 ألف و514 حالة سنة 2010 إلى حوالي 42 ألف حالة سنة 2022، لافتة أن 31 بالمائة من الإصابات كانت من طرف كلاب سائبة.





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وأوصت المواطنين بضرورة العناية بالمحيط للحد من تكاثر الكلاب السائبة وذلك باحترام توقيت رفع الفضلات ووضعها بحاويات البلدية وعدم إلقائها في الطريق العام وداخل الأحياء.



وأكدت على أهمية الإسراع بغسل وتطهير مكان الإصابة لمدة 15 دقيقة في حال التعرض إلى عضة كلب، والتوجه فورا إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج الوقائي. وقالت إن التلقيح يقدم بصفة مجانية في جميع الهياكل الصحية المخصصة لذلك والتي يمكن التعرف عليها على الموقع التابع لوزارة الصحة: www.rage.tn .



وذكرت في الورقة الإعلامية بأهم الانشطة التحسيسية المبرمجة بالمناسبة من بينها تنظيم يوم وطني مفتوح بالشراكة مع وزارة الفلاحة والكشافة للتحسيس وتلقيح الكلاب بمدينة المنستير يوم 30 سبتمبر الجاري بالإضافة إلى تنظيم أيام مفتوحة للتحسيس والتوعية بخطورة داء الكلب بعدد من الولايات بالشراكة مع الكشافة التونسية وأيام تكوينية لفائدة الأطباء البياطرة بمقر عمادة الأطباء البياطرة وأعوان مراكز الإحاطة الطبية ضد داء الكلب بولاية بنزرت.



ويشار أن وزارة الفلاحة تتعهد بتلقيح الكلاب مجانا خلال الحملة السنوية التي تطلقها في أشهر ديسمبر وجانفي وفيفري وتتواصل عمليات التلقيح بكافة المراكز الراجعة لها بالنظر على امتداد السنة.