بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة السادسة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة السادسة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى) التي ستدور يوم السبت 30 سبتمبر الجاري :



س 16 / النجم الساحلي - بعث بني خيار

س 16 / نادي ساقية الزيت - مكارم المهدية



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س 16 / النادي الافريقي - سبورتينغ المكنين

س 17 / النادي الهلالي - نادي كرة اليد بجمال

س 16 / نسر طبلبة - الاتحاد الرياضي التميمي

س 16 / الترجي الرياضي - شبيبة الشيحية

