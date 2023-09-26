بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة السادسة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة السادسة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى) التي ستدور يوم السبت 30 سبتمبر الجاري :
س 16 / النجم الساحلي - بعث بني خيار
س 16 / نادي ساقية الزيت - مكارم المهدية
س 16 / النجم الساحلي - بعث بني خيار
س 16 / نادي ساقية الزيت - مكارم المهدية
س 16 / النادي الافريقي - سبورتينغ المكنين
س 17 / النادي الهلالي - نادي كرة اليد بجمال
س 16 / نسر طبلبة - الاتحاد الرياضي التميمي
س 16 / الترجي الرياضي - شبيبة الشيحية
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