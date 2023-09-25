Babnet

عضوية كاملة للجمعية التونسية للدارتس با لاتحاد الدولي لرمي السهام الصغيرة (الدارتس)

Publié le Lundi 25 Septembre 2023 - 23:04 قراءة: 0 د, 55 ث
      
تمّ اليوم بمدينة ايسبارغ الدنماركية اعتماد الجمعية التونسية للدارتس عضوا بالاتحاد الدولي لرمي السهام الصغيرة (الدارتس) وذلك بعد التصويت بالاجماع على قبول عضويّتها الكاملة خلال اشغال الدورة السابعة والعشرين للجمعية العموميّة للاتحاد الدولي لرمي السهام الصغيرة ال"دارتس" المنعقدة على هامش كأس العالم التي تستضيفها مدينة ايسبارغ الدنماركية من 22 سبتمبر الجاري إلى غاية غرّة أكتوبر المقبل، بمشاركة 54 دولة.


ويذكر ان الجمعية التونسية للدارتس كانت الى حد اليوم عضوًا "مؤقتا " بالاتحاد الدولي للدارتس وذلك منذ شهر فيفري الماضي.
...


وقد تمّ اليوم ايضا اعتماد اللجنة الافريقية لأوّل مرّة في صلب الاتحاد الدولي للدارتس برئاسة مصر. كما تمّ قبول أربعة بلدان أخرى كعضو كامل إلى جانب تونس وهي الإمارات وموريتانيا ونيجيريا وغانا.
ومن جهة اخرى تمّ التجديد النصفي لاعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للدارتس . وتمّت الموافقة على ان تنظم مدينة غانغ جو الكورية الجنوبية الدورة القادمة من كأس العالم سنة 2025 وان تستضيف مدينة سامورين السلوفاكية فعاليات الجمعيّة العمومية للاتحاد الدولي للدارتس سنة 2024.
كما اعلن توفيق العبيدي رئيس الجمعية التونسية للدارتس الذي حضر فعاليات الجمعية العمومية في الدنمارك أن تونس ستنظّم النسخة الأولى من كأس إفريقيا للدارتس من 22 إلى 28 أفريل 2024


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273874


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 27 سبتمبر 2023 | 12 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:37
18:11
15:35
12:17
06:11
04:45
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet28°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
29°-20
29°-21
28°-21
29°-20
  • Avoirs en devises
    26195,3

  • (26 sept)
  • Jours d'importation
    115
  •              1 € = 3,35946 DT        1$ =3,16961 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 sept)   352,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*