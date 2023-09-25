عضوية كاملة للجمعية التونسية للدارتس با لاتحاد الدولي لرمي السهام الصغيرة (الدارتس)

تمّ اليوم بمدينة ايسبارغ الدنماركية اعتماد الجمعية التونسية للدارتس عضوا بالاتحاد الدولي لرمي السهام الصغيرة (الدارتس) وذلك بعد التصويت بالاجماع على قبول عضويّتها الكاملة خلال اشغال الدورة السابعة والعشرين للجمعية العموميّة للاتحاد الدولي لرمي السهام الصغيرة ال"دارتس" المنعقدة على هامش كأس العالم التي تستضيفها مدينة ايسبارغ الدنماركية من 22 سبتمبر الجاري إلى غاية غرّة أكتوبر المقبل، بمشاركة 54 دولة.





ويذكر ان الجمعية التونسية للدارتس كانت الى حد اليوم عضوًا "مؤقتا " بالاتحاد الدولي للدارتس وذلك منذ شهر فيفري الماضي.



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وقد تمّ اليوم ايضا اعتماد اللجنة الافريقية لأوّل مرّة في صلب الاتحاد الدولي للدارتس برئاسة مصر. كما تمّ قبول أربعة بلدان أخرى كعضو كامل إلى جانب تونس وهي الإمارات وموريتانيا ونيجيريا وغانا.

ومن جهة اخرى تمّ التجديد النصفي لاعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للدارتس . وتمّت الموافقة على ان تنظم مدينة غانغ جو الكورية الجنوبية الدورة القادمة من كأس العالم سنة 2025 وان تستضيف مدينة سامورين السلوفاكية فعاليات الجمعيّة العمومية للاتحاد الدولي للدارتس سنة 2024.

كما اعلن توفيق العبيدي رئيس الجمعية التونسية للدارتس الذي حضر فعاليات الجمعية العمومية في الدنمارك أن تونس ستنظّم النسخة الأولى من كأس إفريقيا للدارتس من 22 إلى 28 أفريل 2024

