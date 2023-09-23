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المنتخب الوطني للكرة الطائرة يستعد للمشاركة في الدورة التأهيلية لأولمبياد باريس 2024

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 18:56 قراءة: 1 د, 15 ث
      
يواصل المنتخب التونسي للكرة الطائرة تحضيرات استعدادا للمشاركة في الدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وستجري الدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية في اليابان من 30 سبتمبر الجاري الى 8 أكتوبر المقبل
وبدا المنتخب الوطني للكرة الطائرة تربصه يوم الخميس بقصر الرياضة بالمنزه لتتواصل التحضيرات إلى يوم 27 سبتمبر موعد السفر إلى اليابان.
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ووجه الإطار الفني بقيادة المدرب انطونيو جاكوب الدعوة ل14 لاعبا للمشاركة في التربص وهم الياس القارمصلي وحمزة نقة وخالد بن سليمان وعمر ألعقربي واحمد القاضي ومحمد علي بن عثمان وصدام الهميسي و مروان مرابط و-سليم مباركي و أيمن بوقره و مهدي بن طاهر والطيب القربصلي وأسامة بن رمضان ومحمد بن يوسف.
وزار كمال دقيش وزير الشباب والرياضة المنتخب امس خلال حصة تدريبية بقصر الرياضة بالمنزه واسدى بالمناسبة تشجيعاته لعناصر المنتخب الوطني، متمنيا لهم التوفيق في ضمان ورقة الترشح لأولمبياد باريس 2024 وتشريف الراية الوطنية داعيا اللاعبين إلى التحلي بروح المسؤولية وبالعزيمة لإعلاء الراية الوطنية،ومؤكدا على ضرورة تجاوز خيبة الخروج من الدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا للأمم، التي أقيمت مؤخرا في مصروالتركيز على المشاركات القادمة.

وسيخوض المنتخب التونسي الدورة التاهيلية ضمن المجوعة (ب) - بمعية منتخبات اليابان -الولايات المتحدة –سلوفينيا-صربيا-تركيا –مصر-فنلندا

- برنامج مقابلات المنتخب التونسي
السبت 30 سبتمبر : س 02.00- تونس سلوفينيا
الاحد 1 أكتوبر : س 05.00- تونس / صربيا
الثلاثاء 3 أكتوبر : س 11.25- تونس / اليابان
الاربعاء 4 أكتوبر : س08.00- تونس / الولايات المتحد الأمريكية
اللجمعة 6 أكتوبر : س 05.00- تونس / مصر
السبت 7 أكتوبر : س 05.00- تونس / فنلندا
الاحد 8 أكتوبر : س05.00- تونس / تركيا
ر/زهو


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