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مبارة ودية: فوز مرجان طبرقة على أمل جربة

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 15:41 قراءة: 0 د, 22 ث
      
فاز مرجان طبرقة اليوم في طبرقة على فريق أمل جربة بنتيجة 2 - 0 في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لموعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.
وجاءت ثنائية مرجان طبرقة عن طريق اللاعب خالد بوسعايدي و اللاعب غسان الوهابي.

ويستهل مرجان طبرقة مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الثانية بمواجهة النجم الرادسي على ميدانه ضمن منافسات المجموعة الأولى، فيما يستهل أمل جربة مشواره باستقبال هلال الشابة ضمن منافسات المجموعة الثانية.


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