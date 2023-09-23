انس جابر تشارك خلال الاسبوع المقبل في بطولة نينغبو الصينية

تشارك لاعبة التنس التونسية انس جابر خلال الاسبوع المقبل في بطولة نينغبو الصينية ذات 250 نقطة.

وستكون انس جابر مصنفة اولى في هذه البطولة التي تقام على ملاعب ذات ارضية صلبة بمجموع جوائز مالية قدرها 303ر259 الف دولار.

يذكر ان انس جابر شاركت خلال هذا الاسبوع في بطولة غوادلاخارا المكسيكية للماسترز وخرجت من الدور ثمن النهائي اثر خسارتها امام الايطالية مارتينا تريفيزان بنتيجة 1-2.





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