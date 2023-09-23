تجديد الثقة في الثنائي التونسي علي البنزرتي وسفيان الجريبي صلب لجان الاتحاد الدولي لكرة السلة

جدد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة السلة ثقته في الثنائي التونسي علي البنزرتي وسفيان الجريبي صلب تركيبة لجانه للفترة الممتدة من 2023 الى 2027 حسب ما اوردته الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة السلة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

وسيواصل رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة علي البنزرتي مهامه عضوا بلجنة المسابقات وسفيان الجريبي عضوا بلجنة القوانين بالاتحاد الدولي لكرة السلة.







...



