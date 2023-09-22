مركز النهوض بالصادرات ينظم عملية ترويجية خصوصية للمنتوجات التونسية بدولة الامارات العربية المتحدة من 10 الى 12 نوفمبر 2023

ينظم مركز النهوض بالصّادرات بالتعاون مع سفارة الجمهوريّة التونسيّة بأبوظبي، عمليّة ترويجيّة خصوصيّة للمنتوجات التونسية بدولة الإمارات العربيّة المتّحدة، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2023.





وسيتم تنظيم الأيام الترويجيّة للمنتوجات التونسية، وفق بلاغ صادر، الجمعة، عن المركز، في أحد أكبر وأهم الفضاءات التجاريّة بدولة الإمارات.



...







وسيشمل البرنامج، عرضا للمنتوجات التونسية بفضاء "تعاونية الشارقة"، بالإضافة إلى عقد لقاءات مهنية مع مسؤولي الشراءات لهذه المؤسّسة وأهم الموزعين والمتعاملين معها.





كما سيتم، وفق ذات المصدر، التعريف بخصوصيّات المنتوجات التونسيّة المعروضة من خلال حصص طبخ وتذوّق على عين المكان.





وسيقع التركيز خلال هذه العمليّة الترويجيّة على المنتوجات القابلة للتصدير إلى السّوق الإماراتيّة والمتمثلة أساسا في زيت الزيتون والتمور والمنتجات الفلاحية البيولوجيّة والمنتجات الطازجة (خضر وغلال) والأسماك والمنتجات البحريّة المجمدة والطازجة والحلويّات والبسكويت والشكولاتة والمعجّنات والمصبّرات الغذائية والعصائر والأجبان.





وستتيح هذه التظاهرة، فرصة هامة لأصحاب المؤسّسات التونسيّة لترويج منتوجاتهم في مختلف فروع "تعاونية الشارقة" بدولة الإمارات.





ودعا مركز النهوض بالصادرات الراغبين في المشـاركة في هته التظاهرة، الى التسجيل من خلال إرسال القصاصة المصاحبة عبر البريد الإلكتروني، وذلك في أجل أقصاه يوم 6 أكتوبر 2023.