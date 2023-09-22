المنتخب التونسي للرماية يستعد للتحول للمشاركة في الدورة الترشيحية لأولمبياد باريس 2024

يشارك المنتخب الوطني التونسي للرماية" ببنادق الصيد" من 1 الى 10 أكتوبر القادم بالقاهرة في الدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية باريس 2024 .وكان المنتخب الوطني قد انهى تربصه الاعدادي بميدان الرماية الرياضية عبد الله فرحات، قبيل موعد التحول الى القاهرة للمشاركة في الدورة الترشيحية.



وشارك في التربص الذي نظمته الجامعة التونسية للرماية برئاسة رضا المناعي الرماة زياد اللومي، و جاد الغزواني، و مروان قرقوش، وفارس حميدة، وذلك تحت إشراف المدرب الوطني لسعد بن معيز.

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