بنزرت: إقرار غلق إحدى المغازات بمنطقة الماتلين لمدة شهر تعمد صاحبها البيع المشروط وحجز كميات من المواد الغذائية المدعمة

قامت المصالح الرقابية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت، بعد التنسيق مع المصالح الامنية التابعة لمنطقة الامن الوطني براس الجبل اليوم الخميس باخضاع محل تجاري بمنطقة الماتلين الى عملية مراقبة مدققة بينت إخفاء صاحب المحل ل970 كغ من السميد المدعم و100 كغ من السكر المدعم و714 لترا من الحليب الصناعي المدعم و48 كغ من الأرز ، بمستودع عشوائي بصدد البناء، وهي مواد لم يعرضها بالمغازة لتزويد المواطنين بها، وفق المدير الجهوي للتجارة سامي البجاوي.



وبين البجاوي في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، ان العملية تتنزل في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الخصوصي للمراقبة الإقتصادية المتعلق بالتصدي لمختلف أشكال المضاربة والإحتكار والترفيع غير القانوني في الأسعار، الذي تم إقراره خلال الاجتماع الدوري للجنة الجهوية لمراقبة الاسعار ومكافحة التهريب والاحتكار، وتفاعلا مع شكاية واردة على الرقم الأخضر لمصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات من أحد المواطنين تؤكد تعمده البيع المشروط وإخفاء المواد الأساسية .





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واضاف انه تم تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل الزيادة غير القانونية في الأسعار بإخفاء بضاعة مع تشديد الطلبات على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار، علاوة على الحجز الفعلي لجميع الكمية المذكورة وإعادة ضخها في المسالك القانونية، وتسليط عقوبة إدارية تكميلية ضد المعني بالأمر تتمثل في اقتراح غلق للمحل التجاري موضوع الجنحة لمدة شهر.