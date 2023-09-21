وزير الخارجية يدعو إلى "حمل سلطات الاحتلال على وقف انتهاكاتها اليوميّة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيّين"

أكد وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار على ضرورة حمل سلطات الاحتلال على وقف انتهاكاتها اليوميّة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيّين، وذلك في الاجتماع رفيع المستوى للجنة الاتصال المعنيّة بتنسيق المساعدة الدوليّة للشعب الفلسطيني المنعقد، أمس الأربعاء، على هامش أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق بلاغ للخارجية.



وبين عمار، خلال الاجتماع المنعقد برئاسة وزيرة الخارجيّة النرويجيّة، أن هذه الانتهاكات تتعارض مع كافة المواثيق الدوليّة ومبادئ حقوق الانسان، وأنّ المرجعيّات الدوليّة للحل العادل والدائم والشامل قائمة ومعلومة للجميع، مشدّدا على ضرورة توفّر الإرادة السياسيّة لتفعيل الحل وفقا لهذه المرجعيّات.

ودعا إلى تكثيف جهود المجموعة الدوليّة من أجل معالجة السبب الرئيسي لمعاناة الشعب الفلسطيني والمتمثّل في استمرار احتلال أراضيه لعقود من الزمن.



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