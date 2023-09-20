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وزارة الصحة: انطلاق حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية (القريب) يوم 17 أكتوبر القادم

Publié le Mercredi 20 Septembre 2023 - 19:18 قراءة: 1 د, 8 ث
      
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الاربعاء، عن انطلاق حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية (القريب) يوم 17 أكتوبر 2023، مؤكدة ان الكميات المبرمجة من اللقاحات ستكون متوفرة في الآجال المحددة في اطار استعداد الوزارة للموسم الحالي 2023.

ودعت، في بلاغ لها، الى الاقبال على تلقي التلقيح تفاديا للتعكرات والمضاعفات الخطيرة التي تسبب في بعض الاحيان حالات مرضية وخيمة يمكن ان تؤدي الى الوفاة ولا يمكن تفاديها الا بالتلقيح.

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وأوصت الى منح أولوية التلقيح لاصحاب الامراض المزمنة (السكرى والكلى والرئة والقلب والمصابين بالسمنة والربو) والنساء الحوامل وكبار السن والاطفال من حاملى الامراض المزمنة، مشيرة الى انه يمكن في نفس الوقت تلقي لقاح ضد كوفيد19.

يشار الى أن الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ثريا النيفر، صرّحت أول أمس لوكالة تونس افريقيا للانباء أن نصف كميات التلاقيح الخاصة بالنزلة الموسمية والمبرمج استيرادها متوفرة في تونس وسيتم توزيعها على الصيدليات الخاصة حال اعلان وزارة الصحة عن موعد بدء حملة التلقيح.

وأوضحت النيفر أن تونس برمجت استيراد ما يقارب عن 300 ألف جرعة من التلاقيح ضد النزلة الموسمية، تم اقتناء نصفها على ان يتم توفير باقي الكميات في الايام القادمة مشيرة الى ان توزيعها على الصيدليات الخاصة سيتم في أقرب الآجال.

وأضافت أن اختيار موعد بدء حملة التلقيح يخضع لاسس علمية وذلك ضمانا لنجاعة التلقيح في فترة ذروة انتشار الفيروس والتي تتزامن مع فصل الشتاء، مبينة ان التلقيح سيحافظ على نفس سعره للسنة الماضية اي بين 45 و47 دينارا للجرعة الواحدة.


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