وكالة تونس إفريقيا تفقد أحد ألمع مسؤولييها عن التحرير السيّدة منية ريحان الدهّام

تعلن إدارة التحرير بوكالة تونس إفريقيا للأنباء ببالغ الأسى وفاة إحدى ألمع صحفييها ومسؤوليها السابقين، منية ريحان الدهّام، عن سن 62 سنة.



وكانت منية ريحان الحاصلة على الماجستير في فنون الصحافة قد إلتحقت بوكالة تونس إفريقيا للأنباء في غرّة جويلية 1987، على إثر حصولها على شهادة الأستاذية في الصحافة وعلوم الأخبار من معهد الصحافة وعلوم الأخبار بتونس ثم شهادة الماجستير من جامعة ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قضت 3 سنوات.





...



وبدأت ريحان حياتها المهنية في الوكالة انطلاقا من الدسك الدولي مرورا بالدسك السياسي والديبلوماسي لتحط الرحال، بعد ذلك، بالدسك الاقتصاد والمالي حيث كانت أحد أهم عناصره لثلاثين سنة متتالية. كما أصبحت ريحان أوّل مديرة له في جانفي 2018.



وتدرّجت الفقيدة على سلّم المسؤوليات في الدسك الاقتصادي والمالي من سكرتيرة تحرير، في 2001، إلى رئيسة قسم، في 2007، فرئيسة دسك، في 2012. وكانت من بين الصحفيين القلائل، الذين يجيدون ثلاث لغات في آن معا وهي الفرنسية والعربية والإنقليزية.



وأحيلت منية ريحان على شرف المهنة سنة 2021 بعد أن عملت بجد وحماس في إعداد دليل صحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، الذّي صدر في اللغتين الفرنسية والعربية سنة 2017.



ولا زال الصحفيون زملاء الفقيدة في التحرير يحملون عنها صورة المسؤولة الجديّة والمنضبطة والمتفانية فضلا عن الشجاعة الكبيرة التي أبدتها في مواجهة المرض المزمن والنادر، الذي ألم بها لكن لم يمنعها، أبدا، عن أداء واجبها كصحفية ومسؤولة وأم وإبنة وإمرأة خيّرة لذويها وأصدقائها.



وإن غابت منية عن زملائها جسدا فهي ستظل في أذهانهم مثال الجديّة والإنضباط والتفاني في ممارسة المهنة. تغمّدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جنّاته.





