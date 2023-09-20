إحباط 23 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة في ليلة واحدة (الحرس الوطني)

تم إحباط 23 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وانقاذ 463 مجتازا (349 من جنسيات افريقيا جنوب الصحراء و 114 تونسيا )، في إطار حملة أمنية كبرى للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، بمرجع نظر إقليمي الحرس الوطني بصفاقس والوسط ليلة أمس الثلاثاء.



وأضافت الادارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أنه تم خلال هذه الحملة ضبط 53 شخصا مفتشا عنهم من أجل تورطهم في قضايا مختلفة، وحجز 7 مراكب حديدية الى جانب مبلغ مالي هام من العملة التونسية .





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كما أوردت في سياق متصل، أن وحدات منطقة الحرس الوطني بالمهدية، تمكنت اثر مداهمة منزلين بمشاركة إدارة الاستعلامات والأبحاث من القاء القبض على 3 منظمي عمليات اجتياز وحجز 13 مركبا حديديا و 38 طوقا مطاطيا بغاية استغلالها في عمليات الإبحار خلسة .



وأكدت أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

