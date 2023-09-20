قبلي: وقفة احتجاجية لسائقي سيارات التاكسي الفردي للمطالبة بتمكينهم من الاستمرار في استعمال الغاز المدعم

نفذ عدد من سائقي سيارات التاكسي الفردي، صباح اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية امام مقر ولاية قبلي، للمطالبة بتمكينهم من ترخيص استثنائي جهوي يسمح لهم باستعمال الغاز المنزلي المدعم في سياراتهم.



واوضح كاتب عام الشؤون القانونية للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي معز العلوي ل"وات" ان هذه الوقفة الاحتجاجية التي يشارك فيها عدد من سائقي التاكسي الفردي من معتمديتي دوز وسوق الاحد، تدعو الى ايجاد حل، مكنهم من استعمال قوارير الغاز المنزلي، في ظل عدم وجود محطة للتزود بالغاز السائل للسيارات بولاية قبلي، رغم ان كافة سياراتهم مجهزة للعمل بالغاز.





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واضاف العلوي ان التوجه مباشرة للحل الزجري لمنع سيارات التاكسي الفردي من استعمال الغاز "سيضر بحدة" بالعاملين في هذا القطاع في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مداخيلهم، وفق تقديره، داعيا الى ضرورة التدرج في منع استعمال الغاز المنزلي، الى حين توفير البنية التحتية التي تمكنهم من استعمال الغاز الذي توفره محطات الوقود، فضلا عن عدم التشدد في تمكينهم من الحصول على شهاد الفحص الفني للسيارات التي تستعمل الغاز.