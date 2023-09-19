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جمعية "رواد الخير" توفر 720 محفظة مدرسية لفائدة تلاميذ المدارس الريفية ومدارس تونس الكبرى

Publié le Mardi 19 Septembre 2023 - 23:11 قراءة: 1 د, 12 ث
      
تمكنت " جمعية رواد الخير" بمقرين من ولاية بن عروس، من جمع 720 محفظة مدرسية مجهزة بكافة اللّوازم المدرسية لفائدة تلاميذ المدارس الريفية ومدارس تونس الكبرى.
 
وأوضح رئيس جمعية "رواد الخير" بلحسن الذوادي ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، اليوم الثلاثاء، أنّ هذه الحملة هي النسخة 12 من مبادرة "علمني " التي دأبت الجمعية على تنظيمها منذ 12 سنة على التوالي، وتهدف للتكفل بتوفير مستلزمات الدراسة لفائدة أقصى عدد ممكن من التلاميذ المعوزين والمنحدرين من عائلات محدودة الدخل من كافة مناطق الجمهورية .

...

وتسعى الجمعية وفق ذات المصدر، الى توفير المستلزمات المدرسية لحث هذه الفئة على مواصلة مسارهم الدراسي والمساهمة قدر المستطاع في الحد من ظاهرة الانقطاع في الوسط المدرسي بسبب العجز عن توفير هذه المتطلبات من المستلزمات المدرسية .
 
وكانت الجمعية أطلقت هذه الحملة منذ بداية الشهر الحالي، وشرعت في توزيع هذه المساعدات المدرسية على التلاميذ المستفيدين من مختلف المدارس وذلك بالتنسيق مع السلط المحلية ومديري المدارس المعنية بعدد من الجهات .

وتمكن 180 تلميذا من مستويات دراسية مختلفة داخل اقليم تونس الكبرى من الحصول على محفظة مجهزة بكل المستلزمات المدرسية ، و540 تلميذا من داخل الجمهورية يتوزعون على كل من مدرسة "الحرشة" ومدرسة "خط الوادي" من معتمدية حفوز من ولاية القيروان ، ومد رسة "الدويرات " و "طرف الوادي" من ولاية تطاوين ، و مدرسة "وادي الزان" و"سيدي يوسف" من معتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة ، ومدرسة "الكسير" بتازركة من ولاية نابل ، ومدرسة "الحفي" من معتمدية دوز من ولاية قبلي .


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