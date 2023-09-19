المنستير: تقدم ربط المنطقة الصناعية القلالات بالمكنين بالغاز الطبيعي بنسبة 70 في المائة

تقدمت أشغال تركيز الغار الطبيعي بالمنطقة الصناعية القلالات بالمكنين بولاية المنستير، بنسبة 70 في المائة، بكلفة 630 ألف دينار وفرتها بلدية المكنين وبرنامج تونس الإبداعية، وفق المندوب الجهوي للصناعات التقليدية كاظم المصمودي.



وسيسمح تركيز الغاز الطبيعي ل40 مؤسسة حرفية مختصة في الفخار، من الربط بهذه الشبكة وتغيير الأفران وبالتالي تطوير صناعة منتوجاتها وتنويعها، وهو ما من شأنه مزيد دفع التصدير.





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وسجلت المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، قيمة جملية للصادرات المباشرة من منتوجات الصناعات التقليدية التي خضعت إلى المراقبة الفنية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالجهة، 12 مليون و818 ألف دينار، منها 5 مليون و642 ألفا و577 دينارا، قيمة صادرات الفخار، و6 مليون و691 ألفا و939 دينارا قيمة الصادرات من النسيج اليدوي.



وتوقع المصمودي تحقيق تطور في صادرات الفخار والنسيج اليدوي، لن يقل عن 10 في المائة مع موفي سبتمبر الجاري، خاصة بفضل إحداث مجمع الفخار وتحصل العديد من المؤسسات الحرفية في النسيج اليدوي على الإشهاد حسب مواصفة الايزو و"ايكو تاكس"، التي مكنت من اقتحام أسواق جديدة وبالتالي تطوير الصادرات، وانطلقت الجهة منذ فيفري الفارط في تصدير خشب الزيتون وهي تعدّ منذ 2022 ثلاث مؤسسات حرفية مختصة في المجال.



وشاركت 06 مؤسسات حرفية في صالون "الدار والأشياء" بباريس في الفترة من 04 الى 11 سبتمبر الجاري، من بينها مؤسستين من ولاية المنستير، الأولى في اختصاص النسيج التقليدي ورسكلة نفايات النسيج لصناعة المفروشات الأرضية المتخرجة من المعهد العالي للبيوتكنولوجيا، والثانية مؤسسة حرفية في اختصاص الآلياف النباتية لباعثة متحصلة على الماجستير من المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة.



وسبق أن حققت عدّة باعثات وباعثين من الجهة نجاحا في مجال صنع مواد التجميل على المستوى الوطني والدولي، ومنهم من تحصل على وحدات امتياز "فرانشيز" في المملكة العربية السعودية والكويت ودول اوروبية.



وتشارك أكثر من 04 مؤسسات حرفية من ولاية المنستير، في معرض "ارتيجيانو" بميلانو (ايطاليا) في ديسمبر 2023، وهي محطة سنوية دولية هامّة لاكتساح أسواق جديدة والتصدير.



وستكون المشاركة التونسية خلال هذه النسخة من معرض أرتيجيانو، قياسية، نظرا الى ان تونس، ستكون موجودة كضيف شرف على مستوى الصناعات التقليدية والسياحة، وستخصص أجنحة للديوان الوطني للصناعات التقليدية، والديوان الوطني التونسي للسياحة، والجامعة الوطنية للصناعات التقليدية، ومركز النهوض بالصادرات، حسب ذات المصدر.