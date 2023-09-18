تونس تستضيف بطولة العالم للشباب لكرة اليد الشاطئية 2025

منح مجلس إدارة الإتحاد الدولي لكرة اليد تونس شرف تنظيم بطولة العالم للشباب ذكور وإناث لكرة اليد الشاطئية 2025 وذلك بعد منافسة مع هون كونغ حسب ما اعلنته الجامعة التونسية لكرة اليوم الاثنين.

واوضحت الجامعة التونسية لكرة اليد ان بطولة العالم ستدور بمشاركة منتخبات 32 بلدا على شواطىء مدينة الحمامات في الفترة من 16 الى 23 جوان 2025.

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