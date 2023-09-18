جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي لليونسكو: ممتلك ثري يحوز على 31 عنصرا فريدا

"جربة: شاهد على نمط تعمير في مجال ترابي جزيري"، ذلك هو عنوان الملف الفني الذي اقترحته الجمهورية التونسية لتسجيل "جزيرة جربة" على لائحة التراث العالمي لليونسكو والذي تمّت مناقشته ثم المصادقة عليه اليوم الاثنين 18 سبتمبر خلال اجتماع لجنة التراث العالمي في دورتها 45 بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية (10 إلى 25 سبتمبر 2023).



وبهذا الملف الذي تم إدراجه اليوم على لائحة التراث العالمي لليونسكو، تمكنت الجمهورية التونسية التي كانت سباقة سنة 1975 في المصادقة على اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لسنة 1972، من تسجيل موقع تاسع على لائحة اليونسكو وهو جزيرة جربة، حيث سبق لها تسجيل 8 مواقع مُصنّفة تراثاً عالمياً منها موقع طبيعي وهو الحديقة الوطنية بإشكل و 7 مواقع ثقافية وهي مدينة تونس ومدينة سوسة ومدينة القيروان مدينة كركوان البونية المدرج الروماني بالجم والموقع الأثري بقرطاج، وآخرها موقع دقة الأثري سنة 1997.





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ويعتبر هذا الممتلك الثقافي الجديد من صنف الممتلكات المتسلسلة. ويتكون من وحدات سكنية ترتكز على منظومة "الحومة/المنزل"، وهو نمط سكني يمتد على كامل المجال الجزيري باستثناء السواحل غير المأهولة بالسكان.



ويتألف هذا الممتلك من 31 عنصرا منها 7 مواقع هي تملال وخزرون وصدغيان وقشعيين ومجماج، وهي مواقع ذات سكن متفرق، إلى جانب الموقعين الحضريين حومة السوق والرياض (الحارة الصغيرة) و24 معلما منها 22 مسجدا وكنيسة ارثودكسية ومعبد الغريبة اليهودي.



وتكمن الاستثنائية العالمية لجزيرة جربة في كونها تعكس تخطيطا عمرانيا جزيريا استثنانيا، تطور خلال الفترة الفاصلة بين القرن العاشر والقرن الثامن عشر ميلادي في مجال يتميز بندرة الموارد المائية وسياق أمني غير مستقر وشاهدا على طريقة استغلال المجال بالجزيرة وإعمارها من قبل مجتمعات من ثقافات وأديان مختلفة كان عليها أن تتعايش من أجل البقاء. وقد اعتبرت الجزيرة بأكملها كنظام اجتماعي واقتصادي واحد يشترك في المجال الحضري والريفي ويعتمد على تكامل الأنشطة الاقتصادية، وهو يعدّ مرآة عاكسة للمعتقدات الدينية وللتنظيم الاجتماعي لسكانها .



وينسجم ملف إدراج جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي وفق المعيار الخامس من المعايير العشر لتقدير القيمة الاستثنائية التي على أساسها تدرج منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" مواقع معينة على قائمة التراث العالمي.



ويُقصد بالقيمة الاستثنائية العالمية "الأهمية الثقافية أو الطبيعية التي تتجاوز الحدود الوطنية، لتصبح أهمية مشتركة للأجيال الحاضرة والمقبلة للبشرية جمعاء، بحيث تكون الحماية الدائمة لهذا التراث أهمية قُصوى لدى المجتمع الدولي بأسره، وتتولى لجنة مختصة وضع معايير تقدير القيمة العالمية الاستثنائية للممتلكات، فإذا استوفت معياراً واحداً على الأقل أُدرجت ضمن قائمة التراث العالمي".



وتقدّم جربة نموذجا بارزا لمجموعة بشرية تقليدية ولأسلوب تقليدي في استخدام الأراضي وفي نمط تعمير المجال الترابي في بيئة جزيرية وفي استغلال البحر، وهو ما يمثل شاهدا استثنائيا على التفاعل الذكي بين الإنسان وبيئته.



وهو ما أقرّه أيضا المجلس الدولي للمعالم والمواقع والاتحاد الدولي لصون الطبيعة في تقريرهما التقييمي الذي تم نشره موفى جوان 2023، حيث جاء في التقرير أن الممتلك المقترح لإدراج ملف "جربة: شاهد على نمط تعمير في مجال ترابي جزيري" يحتوي على قيمة عالمية استثنائية ثابتة وأن اختيار المعيار الخامس لتصنيفه يعتبر الأنجع.



وكانت الجمهورية التونسية تعهّدت بتوفير الحماية القانونية لكل العناصر المكونة للممتلك الثقافي من خلال العمل على استصدار قرارات حماية بالنسبة إلى المعالم التاريخية وإنشاء مناطق مصونة للتجمعات الريفية والحصرية والبدء في صياغة أمثلة الصيانة والإحياء (مجلة حماية التراث الفصل (6) وقد تعهّدت وزارة الشؤون الثقافية بدعوة اللجنة الوطنية للتراث للانعقاد لعرض الملفات على أنظارها قبل موفى شهر ديسمبر 2023.



كما تمّ عقد عدة اجتماعات على المستوى المركزي ببادرة من وزارة الشؤون الثقافية لتحسين منظومة الحوكمة وإيجاد الهياكل اللازمة لإدارة الممتلك واتخاذ إجراءات عاجلة لصون العناصر المكونة للممتلك.